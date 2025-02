En France, le PS quitte l'alliance de gauche, estime Jean-Luc Mélenchon

«Le NFP est réduit d'un parti», a estimé Jean-Luc Mélenchon. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le Parti socialiste ne va pas voter la censure du gouvernement Bayrou sur le budget par «esprit de responsabilité», une décision qui pousse Jean-Luc Mélenchon à décréter que le PS quitte le Nouveau Front populaire.

Le bureau national du PS a décidé lundi à la quasi-unanimité de s'abstenir de voter la motion de censure, déposée par LFI en réaction aux 49.3 enclenchés par le Premier ministre sur les textes budgétaires. La décision a ensuite été validée unanimement par les députés socialistes, lors d'une réunion de groupe.

Le PS a décidé de ne pas censurer «par seul esprit de responsabilité et dans l'intérêt du pays», qui attend de disposer d'un budget, précise le parti dans un communiqué. Nous demeurons «dans une opposition franche au gouvernement», a assuré le premier secrétaire Olivier Faure dans un entretien à Libération. «Ce que nous disons, c'est 'oui' à un budget pour les Français, mais 'non' à ce gouvernement.»

Le PS déposera une autre motion de censure

Cette non-censure concerne à la fois le budget de l'Etat (PLF) et le budget de la Sécurité sociale (PLFSS), a précisé à l'AFP un membre du bureau national.

Le PS a par ailleurs annoncé qu'il déposerait une autre motion de censure, spontanée celle-là (article 49.2), «qui sera examinée «après l'adoption du budget».

Il dénonce en effet un gouvernement qui «participe à la trumpisation du débat public», notamment avec les propos de François Bayrou sur le «sentiment de submersion» migratoire ou la diminution des crédits alloués à l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière.

Mais, de l'aveu même du parti, cette motion, «symbolique et politique», ne devrait avoir «aucune chance» de recueillir les voix du RN ou de LR, et donc d'être adoptée.

«Le NFP est réduit d'un parti»

Les autres membres du Nouveau Front populaire, La France insoumise, les Ecologistes et le PCF ont eux annoncé qu'ils voteraient la censure sur le budget.

LFI a aussi crié à la trahison du PS. La non-censure du PS «consomme son ralliement au gouvernement Bayrou (...) Le NFP est réduit d'un parti», a estimé son leader Jean-Luc Mélenchon dans une note de blog.

Les socialistes «rompent tous les engagements pris devant les électeurs» du Nouveau Front populaire, a renchéri le président LFI de la commission des finances Eric Coquerel, invitant les députés PS à «ne pas respecter la consigne de leur parti». Selon lui, «le 49.2 agité par le PS est une balle à blanc. Chacun sait qu'il ne sera pas voté par le RN».

«Le NFP n'appartient pas à Jean-Luc Mélenchon», a rétorqué le secrétaire général du PS Pierre Jouvet à l'AFP, déplorant des déclarations qui «n'impressionnent plus personne et ne servent pas la gauche et les écologistes». Il a assuré que son parti poursuivra «le chemin du rassemblement nécessaire pour créer l'alternance dans notre pays».

La cheffe des Ecologistes Marine Tondelier a, de son côté, regretté le choix des socialistes, soulignant qu'«une fois qu'un budget est voté, il sert de référentiel pour les fois d'après».

Mais «soit on a envie que le NFP meurt, et on répète que c'est la fin toute la journée, soit on décrète que c'est surmontable, et on le surmonte», a-t-elle ajouté dans un tacle à LFI.