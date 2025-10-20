Laurent Nuñez veut renforcer la sécurité autour des musées

Suite au vol spectaculaire de bijoux au Louvre, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez ordonne un renforcement de la sécurité des établissements culturels. Une instruction sera envoyée aux préfets pour évaluer et améliorer les dispositifs existants.

0:14 Armés de scies sauteuses: Les images du spectaculaire braquage au Louvre filmées par un visiteur

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez va envoyer une instruction à tous les préfets pour qu'ils renforcent, si nécessaire, les dispositifs de sécurité autour des établissements culturels, dont les musées, après le vol spectaculaire de bijoux au Louvre.

Ce qui a fonctionné, ou non

Cette décision a été prise après une réunion à Beauvau réunissant autour de Laurent Nuñez et de la ministre de la Culture Rachida Dati les responsables des services de police afin d'identifier ce qui a fonctionné et ce qui a dysfonctionné, a expliqué à la presse l'entourage du ministre de l'Intérieur.

Au cours de cette réunion qui a duré une heure, il a été acté par les ministres qu'une «instruction» serait envoyée aux préfets pour organiser «sans délai un point sur l'existence des dispositifs déjà déployés autour des établissements culturels, et renforcer les mesures de sécurité le cas échéant», a-t-on ajouté de même source.

Le vol en plein jour de bijoux d'une valeur «inestimable» exposés au musée du Louvre a déclenché une polémique politique et relancé le débat sur la sécurité des musées français, qui présentent «une grande vulnérabilité», comme l'avait reconnu dimanche Laurent Nuñez.