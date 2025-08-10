Un incendie dans une usine de chlore classée Seveso à Lédenon, dans le Gard, est maintenant maîtrisé. La préfecture signale qu'aucune victime n'est à déplorer, mais le confinement reste en vigueur dans un périmètre de 825 mètres autour du site.

L'incendie dans l'usine de chlore en France est maîtrisé

Un incendie dans une usine de chlore classée Seveso à Lédenon, dans le Gard, est maintenant maîtrisé. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

L'incendie qui s'est déclenché dimanche matin dans une usine de fabrication de produits chlorés classée Seveso à Lédenon, dans le Gard, est désormais «fixé», a indiqué la préfecture du département.

«La phase d'extinction est désormais en cours» et aucune victime n'est à déplorer, a-t-elle ajouté, précisant néanmoins que la population se trouvant dans un périmètre de 825 mètres autour du site était toujours appelée à se confiner.

Un «dégagement de fumée» avait été observé dimanche matin dans l'usine Hydrapro, spécialisée dans la fabrication de galets chlorés pour l'entretien de piscines. «Les vents étant orientés au Nord, des perceptions olfactives de chlore peuvent être ressenties» dans une dizaine de communes au sud de Lédenon, a rappelé la préfecture, avant de recommander aux habitants concernés de se mettre à l'abri et de fermer portes et fenêtres.

Des produits dangereux

Les équipes de pompiers du Gard ainsi qu'une équipe des pompiers des Bouches-du-Rhône spécialisée en risque chimique ont été déployées sur le site. Le plan particulier d'intervention (PPI) de l'établissement a été déclenché et le sous-préfet de l'arrondissement de Nîmes a activé le centre opérationnel départemental.

En juillet 2023, le site de l'usine avait déjà été touché par deux incendies. Le site Hydrapro est classé Seveso seuil haut en raison du traitement de produits dangereux pour l'environnement.