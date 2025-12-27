Une femme de 25 ans a été retrouvée morte dans le centre de Lille samedi en début d'après-midi après que son compagnon s'est dénoncé à la police, ont indiqué le parquet de Lille et une source policière à l'AFP. La jeune femme présentait plusieurs plaies à l'arme blanche, et son compagnon âgé de 29 ans avait un couteau à la main à l'arrivée des forces de l'ordre, a précisé la source policière, confirmant des informations d'Ici Nord.
L'homme qui avait appelé la police pour s'accuser, a été neutralisé par les policiers puis interpellé, selon la même source. Il a «été placé immédiatement en garde à vue du chef d'homicide par concubin», a ajouté le procureur de la République adjoint de Lille, Antoine Berthelot.
Cet homme n'a pas encore été entendu, et «aucun mobile possible n'est donc pour l'heure avancé par ce dernier», a-t-il précisé, ajoutant que des constatations étaient «en cours» samedi soir. Le service local de police judiciaire (SLPJ) a été saisi, d'après la source policière interrogée par l'AFP.
Autre drame jeudi
Chaque jour en France, plus de trois femmes sont victimes de féminicide ou tentative de féminicide conjugal, un chiffre en hausse sur un an, selon les données de 2024 de la mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof) publiées en novembre.
Jeudi, un homme avait été placé en garde à vue à Lille après la découverte de sa compagne morte dans son appartement.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
