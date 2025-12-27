Un homme de 29 ans a avoué samedi avoir tué sa conjointe dans le centre de Lille. Jeudi, un autre homme avait déjà été placé en garde à vue après la découverte du corps de sa compagne dans son appartement..

Une femme poignardée à mort à Lille, son compagnon se dénonce

Une femme de 25 ans a été retrouvée morte dans le centre de Lille samedi en début d'après-midi après que son compagnon s'est dénoncé à la police, ont indiqué le parquet de Lille et une source policière à l'AFP. La jeune femme présentait plusieurs plaies à l'arme blanche, et son compagnon âgé de 29 ans avait un couteau à la main à l'arrivée des forces de l'ordre, a précisé la source policière, confirmant des informations d'Ici Nord.

L'homme qui avait appelé la police pour s'accuser, a été neutralisé par les policiers puis interpellé, selon la même source. Il a «été placé immédiatement en garde à vue du chef d'homicide par concubin», a ajouté le procureur de la République adjoint de Lille, Antoine Berthelot.

Cet homme n'a pas encore été entendu, et «aucun mobile possible n'est donc pour l'heure avancé par ce dernier», a-t-il précisé, ajoutant que des constatations étaient «en cours» samedi soir. Le service local de police judiciaire (SLPJ) a été saisi, d'après la source policière interrogée par l'AFP.

Autre drame jeudi

Chaque jour en France, plus de trois femmes sont victimes de féminicide ou tentative de féminicide conjugal, un chiffre en hausse sur un an, selon les données de 2024 de la mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof) publiées en novembre.

Jeudi, un homme avait été placé en garde à vue à Lille après la découverte de sa compagne morte dans son appartement.