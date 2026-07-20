La mairie de Grenoble va porter plainte après l'interruption, samedi soir, d'un concert de la DJ Barbara Butch par des militants propalestiniens. Cette action, menée dans le cadre d'un appel au boycott soutenu par LFI, a provoqué une vive polémique.

ATS Agence télégraphique suisse

L'interruption samedi soir d'un concert de la DJ Barbara Butch à Grenoble par des militants propalestiniens dans le cadre d'un boycott soutenu par LFI a déclenché dimanche des accusations d'antisémitisme, et la mairie annonce qu'elle va porter plainte. «Les événements survenus hier soir sont d'une extrême gravité», a dénoncé dimanche soir la maire de gauche de Grenoble, Laurence Ruffin, dans un communiqué transmis à l'AFP.

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«La Ville de Grenoble déposera plainte afin que toute la lumière soit faite sur ces faits et que leurs auteurs répondent de leurs actes devant la justice», a-t-elle par ailleurs indiqué. Depuis le mois de mai, ce concert faisait l'objet d'un appel au boycott, notamment de la part de l'antenne grenobloise de La France insoumise.

Celle-ci dénonçait le fait que l'artiste juive avait signé une tribune en soutien à la contestée proposition de loi Yadan visant à «lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme», retirée depuis. Ce texte entendait élargir le délit d'apologie du terrorisme. Il avait été très critiqué, ses opposants y voyant un risque pour la liberté d'expression et un possible amalgame dangereux entre les Français juifs et Israël.

Doigts d'honneur

Barbara Butch, 45 ans, figure des nuits parisiennes LGBTQ+ qui avait notamment participé à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris en 2024, se produisait vers 22h20 dans le cadre du festival Cabaret Frappé, organisé par la Ville depuis 25 ans. La musicienne «a été la cible d'une agression intolérable en plein spectacle», avait réagi la Ville plus tôt dans la journée auprès de l'AFP, dénonçant des «jets de bouteilles en verre» et autres projectiles «visant délibérément la scène» et affirmant que des installations électriques avaient aussi été sabotées.

«Il y avait à peu près 150 militants devant la scène qui avaient des banderoles, qui sifflaient, l'insultaient», selon un responsable de la programmation du festival. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a condamné ces violences «avec la plus grande fermeté». «L'antisémitisme, les intimidations et les pressions n'ont pas leur place dans notre République. Empêcher une artiste de se produire est une atteinte inacceptable à la liberté d'expression», a-t-il réagi sur X.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent des personnes agitant des drapeaux de la Palestine, brandissant des doigts d'honneur et faisant retentir des sifflets alors que l'artiste est sur scène. «On est extrêmement fiers d'avoir participé à cette manifestation pacifique», a déclaré à l'AFP Allan Brunon, élu Insoumis à la mairie de Grenoble, qui était lui-même présent, rappelant qu'il avait plusieurs fois demandé la déprogrammation de ce concert auprès de la Ville.

Selon lui, «il n'y a pas eu de projectiles qui ont été jetés» samedi soir. «La France insoumise n'a jamais appelé à la violence contre Mme Butch», a-t-il affirmé. En mars, Allan Brunon avait, entre les deux tours des élections municipales, invectivé un individu dans un commerce: «Viens devant! De quoi t'as peur?», avait-il lancé avant de le traiter de «sale tapette», selon une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. L'élu LFI avait ensuite dit «regretter l'utilisation d'une insulte homophobe».

Aussi critiquée par l'extrême-droite

Samedi soir, au bout d'une vingtaine de minutes, la mairie a pris la décision de suspendre le concert «afin de garantir la sécurité du public, des équipes et de l'ensemble des personnes présentes». Barbara Butch a ensuite quitté la scène sur «Imagine» de John Lennon.

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«Dans un Etat de droit, la contestation ne saurait jamais prendre la forme de violences visant à faire taire une personne ou à entraver l'exercice de ses libertés fondamentales», a réagi la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme.

L'ONG dénonce «un amalgame antisémite consistant à assigner les personnes juives à la politique de l'Etat d'Israël et à leur faire porter collectivement cette responsabilité». Contactée par l'AFP, l'avocate de Barbara Butch n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat.

Depuis son apparition dans le spectacle d'ouverture des JO de Paris, aux côtés de célèbres drag queens et qui a vivement été critiqué par l'extrême-droite, Barbara Butch est aussi victime de cyberharcèlement. Dans cette affaire, quatre hommes ont été condamnés à des peines allant jusqu'à de la prison ferme.