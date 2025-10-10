il y a 57 minutes

Les Républicains ne participeront pas au gouvernement Lecornu 2

Les Républicains ont décidé samedi de ne pas participer au gouvernement de Sébastien Lecornu, s'engageant seulement à apporter «un soutien texte par texte» à l'exécutif, lors d'un bureau politique, instance qui regroupe les principales personnalités du parti. «Le bureau politique affirme un soutien texte par texte au gouvernement», tout en soulignant «qu'à ce stade, la confiance et les conditions ne sont pas réunies pour que Les Républicains participent au gouvernement», a indiqué le parti dans un communiqué, précisant que cette décision avait été adoptée «à une large majorité».

Lors d'une réunion plus tôt samedi matin, les parlementaires LR avaient affiché leurs divergences sur la participation de leur parti au gouvernement, les sénateurs se rangeant pour la plupart derrière la position de Bruno Retailleau qui s'y oppose, tandis que les députés, menacés par une dissolution, s'y sont montrés largement favorables. A l'inverse, le bureau politique est une instance acquise au patron du parti qui a validé sa ligne.

«Nous sommes sur un soutien exigeant, mais nous voulons que cela fonctionne», a affirmé Othman Nasrou, le secrétaire général du parti, qui a assuré «comprendre» les députés LR qui se retrouveraient «en première ligne» en cas de dissolution, nombre d'entre eux étant menacés par le RN dans des circonscriptions rurales. «Nous ne sommes pas aujourd'hui sur une position qui consiste à vouloir faire tomber ce gouvernement ou à le censurer», a-t-il ajouté.

Source: AFP