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Sébastien Lecornu sans appel
TotalEnergies doit «redistribuer» ses profits «exceptionnels»

Sébastien Lecornu a exhorté TotalEnergies à redistribuer ses profits «exceptionnels» liés à la hausse des prix des carburants. Cette déclaration intervient mercredi au Sénat, dans un contexte de débat sur la taxation des pétroliers.
Publié: 16:08 heures
Le Premier ministre français Sébastien Lecornu à Marseille le 23 avril 2026.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Sébastien Lecornu a appelé mercredi TotalEnergies à «redistribuer d'une manière ou d'une autre» ses éventuels profits «exceptionnels» liés à la flambée des prix des hydrocarbures, sur fond de débat sur la taxation des profits pétroliers réclamée par la gauche et certains pays européens.

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«S'il y a des résultats exceptionnels, ça pose la question d'une redistribution», a déclaré le Premier ministre, qui était interrogé au Sénat par le président du groupe socialiste Patrick Kanner. «Il faut bien que TotalEnergies se positionne d'une manière ou d'une autre sur une manière de redistribuer (...)», a ajouté le chef du gouvernement.

Sébastien Lecornu a par ailleurs annoncé que «chaque euro de surplus de fiscalité» engendré à la pompe sera «affecté aux mécanismes d'aides directes» mis en place par le gouvernement.


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