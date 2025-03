Le petit Emile a subi «un traumatisme facial violent»

Le procureur d'Aix-en-Provence Jean-Luc Blachon (à droite) a tenu une conférence de presse ce jeudi. (Image d'archive) Photo: AFP

Etienne Daman Journaliste Blick

Il y a une «probabilité de l'intervention d'un tiers» dans la disparition et la mort d'Emile Soleil, dont le crâne présentait les traces d'un «traumatisme facial violent», a déclaré jeudi le procureur d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon.

Les restes du garçonnet, disparu en juillet 2023, ont été déplacés peu avant leur découverte fin mars 2024, a poursuivi le magistrat, quelques heures après la fin des gardes à vue des grands-parents, d'un oncle et d'une tante de l'enfant, précisant que la piste familiale n'était «pas encore refermée». Ils permettent aussi d'affirmer que le corps de l'enfant ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés dans la forêt.

Levée des gardes à vue

Les expertises introduisent «la probabilité d'intervention d'un tiers dans la disparition et la mort d'Emile Soleil», a déclaré le procureur Jean-Luc Blachon. «Les vêtements et les ossements retrouvés ont été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte. Les expertises permettent aussi d'affirmer que le corps de l'enfant ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés dans la forêt» et «de caractériser la présence sur le crâne découvert de stigmates anatomiques, évocateurs d'un traumatisme facial violent», a-t-il détaillé.

Les avocats des grands-parents maternels d'Emile Soleil avaient annoncé à trois puis cinq heures du matin la levée de leurs gardes à vue en sortant des locaux de la gendarmerie à Marseille, où ils étaient interrogés depuis mardi matin. Mais selon le procureur, la piste familiale n'est cependant "pas refermée".

«Comme vous le savez, les personnes qui ont été placées en garde à vue ont été remises en liberté. Parce que tout simplement, à l'issue de ces gardes à vue et à la lumière de l'ensemble des éléments réunis, les charges n'étaient pas suffisantes pour conduire à une mise en examen quelconque dans ce dossier», a-t-il expliqué.