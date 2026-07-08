La Cour de cassation pourrait rendre sa décision sur le pourvoi de Marine Le Pen contre sa condamnation dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du Front national d'ici début avril 2027. Elle précise que ce calendrier reste susceptible d'évoluer.

AFP Agence France-Presse

La Cour de cassation «pourrait» se prononcer sur le pourvoi de Marine Le Pen contre sa condamnation dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du Front national «au plus tard début avril 2027», a-t-elle annoncé mercredi dans un communiqué.

«Ce calendrier est susceptible d'évoluer en fonction des facteurs procéduraux», nuance toutefois la plus haute instance judiciaire, alors que le premier tour de l'élection présidentielle doit se tenir le 18 avril 2027.

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