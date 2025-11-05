DE
Signalement à la justice
Le pape renvoie un évêque pour ses relations avec des femmes

Le Vatican a ouvert une enquête sur un ancien évêque français, contraint à démissionner par le pape en raison de relations avec des femmes. La nonciature apostolique en France a révélé que Jean-Paul Gusching, ex-évêque de Verdun, fait l'objet de mesures conservatoires.
Publié: 18:05 heures
L'ancien évêque de Verdun Jean-Paul Gusching avait annoncé sa démission fin septembre en évoquant des problèmes de santé.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Le Vatican a ouvert une enquête contre un ancien évêque français, forcé à démissionner par le pape en raison de «relations» avec «des femmes», a révélé la nonciature apostolique (ambassade du Vatican) en France. L'ancien évêque de Verdun Jean-Paul Gusching avait annoncé sa démission fin septembre en évoquant des problèmes de santé.

Mais ce n'est là «qu'un élément» de sa décision, affirme la nonciature, qui assure avoir elle-même alerté le Vatican après avoir reçu des informations concernant «des relations envers des femmes» entretenues par l'évêque. Le prélat s'est alors engagé auprès du Saint-Siège «à éviter à l'avenir tout comportement envers des femmes qui pourrait être interprété comme contraire à ses engagements sacerdotaux», ajoute la nonciature, dans ce communiqué qui constitue une démarche rare.

Mais «compte tenu de la persistance de la situation, le Saint-Père a sollicité et accepté sa démission du gouvernement du diocèse de Verdun, qui a pris effet le 27 septembre dernier», ajoute le communiqué. Ces éléments ont conduit «à l'ouverture d'une enquête canonique préliminaire», toujours en cours.

«Un signalement a également été fait auprès de la justice civile», ajoute le communiqué sans donner plus de précisions. Par ailleurs il a été imposé à l'évêque «à titre de mesures conservatoires», une vie retirée «dans un lieu situé en dehors de son diocèse d'origine, Amiens, et de celui de Verdun», dans l'est de la France. Il doit également «s'abstenir de toute célébration liturgique et activité pastorale publique», ajoute le texte.

