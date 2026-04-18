Trois adolescentes tuées dans un accident près de Lyon

Un tragique accident en Haute-Loire a coûté la vie à trois adolescentes dans la nuit de vendredi à samedi. Le conducteur impliqué, testé positif à l'alcool, a fui avant d’être interpellé.

AFP Agence France-Presse

Trois adolescentes de 13, 14 et 15 ans sont décédées dans la nuit de vendredi à samedi en Haute-Loire dans un accident de la route, ont indiqué les pompiers. La collision a fait également quatre blessés dont trois graves.

L'accident s'est produit peu avant 02h00 sur la RN88 entre Saint-Ferréol-d'Auroure (Haute-Loire) et Firminy (Loire) quand deux voitures sont entrées en collision, la première ayant été emboutie par l'arrière par la seconde, ont expliqué les pompiers samedi à l'AFP, confirmant une information du quotidien régional «Le Progrès».

Le véhicule percuté transportait les sept victimes, qui ont été extraites par des opérations de désincarcération. Parmi les quatre blessés, un jeune homme de 20 ans et deux autres de 18 ans ont été pris en charge en «urgence absolue» et une mineure de 14 ans «en urgence relative», ont-ils ajouté.

«Testé positif à l'alcool et inconnu de la justice», le conducteur du deuxième véhicule, âgé d'une vingtaine d'années et dont l'état n'a pas nécessité d'hospitalisation, «est en garde à vue», a précisé à l'AFP le parquet du Puy-en-Velay, qui a ouvert une enquête pour «homicide routier aggravé et blessures involontaires par un conducteur».

Fuite du conducteur

Seul occupant de sa voiture, le mis en cause a fui à pied les lieux de l'accident avant de regagner son domicile où il a été interpellé samedi matin, a poursuivi le parquet.

Le véhicule percuté «semblait être à faible allure, peut-être avec un problème moteur (...) ce qui pourrait en partie expliquer l'accident», a indiqué le parquet sans plus de détails, notamment sur la vitesse de la voiture du suspect.

Les jeunes victimes sont toutes originaires de la Haute-Loire, dans l'arrondissement d'Yssingeaux, a noté dans un communiqué le préfet de la Haute-Loire, Yvan Cordier, en appelant «chacun à la plus grande vigilance et au strict respect des règles de conduite» sur la route.