Les trois suisses tués en France étaient des Genevois. (image d'illustration) Photo: Getty Images

Un chauffeur français de 87 ans, soupçonné d'avoir fauché et tué trois cyclistes suisses dans le centre de la France alors qu'il était au volant de son camping-car, a été inculpé et écroué, une affaire décrite comme «dramatique» par son avocate jeudi. Il a été inculpé pour homicides involontaires mercredi et placé en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet. Devant le juge des libertés et de la détention, il a déclaré «ne pas avoir vu les cyclistes».

Selon les informations de «La Tribune de Genève», les cyclistes étaient des Genevois. La police cantonale a confirmé l'information au quotidien.

Un quatrième en état de choc

Dimanche peu après 8h00 GMT, le groupe de quatre cyclistes genevois a été fauché par un camping-car, tuant un premier homme de 69 ans sur le coup et un deuxième, âgé de 67 ans, décédé au cours de son transfert vers l'hôpital.

Un troisième homme, âgé de 71 ans, est décédé lundi alors qu'il avait été pris en charge au centre hospitalier de Tours, gravement blessé, tandis qu'un quatrième est «choqué». Une enquête a été ouverte par le parquet de Bourges pour homicides involontaires et blessures involontaires.

«Une affaire dramatique»

Le conducteur du camping-car, dont les dépistages se sont révélés négatifs, avait été placé en garde à vue, avant que celle-ci ne soit d'abord levée en raison de son état de santé. Il a finalement été placé en détention provisoire, notamment car il ne présente aucune garantie de représentation.

Sans réel soutien familial, le vieil homme vivait dans le camping-car avec lequel il est soupçonné d'avoir fauché les trois cyclistes et qui a été immobilisé pour les besoins de l'enquête. «C'est une affaire dramatique avec un homme seul, très âgé et qui n'a pas de domicile fixe», a réagi auprès de l'AFP son avocate Me Françoise Gamard, rappelant qu'"on ne sait pas encore à quoi est dû cet accident».