Les victimes suisses du choc avec un camping-car sur la route du Cher en France avaient 67 et 69 ans. Photo: Shutterstock

Léo Michoud Journaliste Blick

Ce dimanche 15 juin, deux cyclistes suisses sont décédés sur la route au centre de la France, rapporte Ici Cher lundi. L'accident a eu lieu vers 10h à Belleville-sur-Loire, dans le nord du département du Cher.

Les deux victimes, qui faisaient partie d'un groupe de quatre cyclistes, ont 67 et 69 ans. Un troisième cycliste est grièvement blessé à la suite de la collision avec un camping-car.

Il a été pris en charge par les secours et se trouve au centre hospitalier d'Orléans. Le conducteur du véhicule et le quatrième membre du groupe de vélos sont choqués-car. Le conducteur de 87 ans a été placé en garde à vue.

D'après les premiers éléments, son sang n'a pas révélé de présence de stupéfiants ou d'alcool. Une quinzaine de pompiers français et six véhicules sont intervenus. Une enquête est ouverte par la justice locale pour homicide involontaire et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois.