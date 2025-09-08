François Bayrou désavoué
Les députés ont renversé lundi François Bayrou, en lui refusant la confiance à une nette majorité lors d'un vote qu'il avait sollicité de lui-même sur l'état des finances publiques.
Comme attendu depuis deux semaines, 364 députés, issus des rangs des oppositions allant de RN à LFI, ont voté contre la confiance au Premier ministre tandis que 194 parlementaires, issus des rangs de la coalition gouvernementale ont voté pour.
François Bayrou, premier chef de gouvernement de la Ve République à être renversé lors d'un vote de confiance, présentera sa démission au président Emmanuel Macron mardi matin, selon l'un de ses proches.
Source: AFP
Macron nommera un successeur à Bayrou «dans les prochains jours»
Emmanuel Macron «prend acte» de la chute du gouvernement de François Bayrou, renversé par l'Assemblée nationale, et «nommera un nouveau Premier ministre dans les tout prochains jours», a annoncé lundi soir l'Elysée dans un communiqué.
«Le président de la République prend acte du résultat du vote des députés aux termes de l'article 49-1 de la Constitution. Il recevra demain le Premier ministre François Bayrou pour accepter la démission de son gouvernement», a affirmé la présidence, sans autre précision.
Mélenchon demande à Macron de «partir»
Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a réitéré lundi soir son appel au «départ» d'Emmanuel Macron, après que le gouvernement de François Bayrou a été renversé par l'Assemblée nationale. «Bayrou est tombé. Victoire et soulagement populaire. Macron est désormais en première ligne face au peuple. Lui aussi doit partir», a écrit sur X le triple candidat à la présidentielle, alors que les Insoumis doivent déposer mardi à l'Assemblée une motion de destitution du président.
Place au vote
Les présidents de chaque groupe à l'Assemblée nationale se sont exprimés. Le vote de confiance a commencé. Le sort du Premier ministre François Bayrou sera connu dans une trentaine de minutes.
Attal propose «un accord d'intérêt général» pour les 18 mois à venir
Le président du groupe macroniste Renaissance, Gabriel Attal, a proposé lundi la conclusion d'un «accord d'intérêt général» entre les «forces républicaines», pour que les 18 mois à venir «soient des mois utiles», dans sa réponse au Premier ministre François Bayrou, qui a sollicité la confiance des députés et devrait être renversé dans la soirée.
«Je ne propose ni pacte de gouvernement, ni contrat de coalition. Ce que je propose, c'est un accord, un accord d'intérêt général pour que les 18 mois devant nous soient des mois utiles, pour que les 18 mois devant nous ne soient pas ceux du blocage à répétition et de l'impuissance publique», a dit le chef du parti présidentiel, appelant à l'avènement d'une «culture du compromis».
Source: AFP
Marine Le Pen appelle à de nouvelles élections législatives
Marine Le Pen a appelé lundi le président de la République à une dissolution de l'Assemblée nationale, estimant que ce n'est plus pour lui «une option, mais une obligation», dans sa réponse au Premier ministre François Bayrou, qui a sollicité la confiance des députés et devrait être renversé dans la soirée.
Source: AFP
Bayrou accusé de «fausses promesses» et de «vraies trahisons»
Le président du groupe PS à l'Assemblée, Boris Vallaud, a accusé lundi François Bayrou de ne pas avoir «été au rendez-vous» à Matignon, pointant de sa part «désinvolture, manoeuvres dilatoires, fausses promesses et vraies trahisons», et disant la gauche prête à gouverner.
Le député a aussi dénoncé une «faute morale» et une «dérobade» dans la décision du Premier ministre de solliciter la confiance des députés, sans grand espoir de gagner ce vote. «C'est désormais à la gauche, arrivée en tête (aux dernières législatives, NDLR) de gouverner, et à celles et ceux qui veulent assumer leurs responsabilités de prendre l'initiative. Comme socialistes, nous ne nous déroberons pas», a-t-il dit. «Nous sommes prêts, qu'il vienne nous chercher», a-t-il lancé à l'adresse d'Emmanuel Macron.
Source: AFP
Fin du discours de François Bayrou
Le Premier ministre français a terminé sa prise de parole. Il cède désormais la place aux présidents des différents groupes parlementaires.
Qui voudra encore gouverner la France après Bayrou?
Succéder à François Bayrou comme Premier ministre d'une France en crise est, à bien des égards, une mission suicide. Car au sommet de l'Etat, c'est Emmanuel Macron qui est visé par la contestation de parlementaires et de la rue.
«La soumission à la dette» comparée à «la soumission par la force militaire»
Le Premier ministre français François Bayrou a comparé lundi devant les parlementaires «la soumission à la dette» à «la soumission par la force militaire», alors que son gouvernement est menacé d'être renversé lors d'un vote de confiance.
«Dominés par les armes ou dominés par nos créanciers du fait d'une dette qui nous submerge, dans les deux cas nous perdons notre liberté», a-t-il prévenu à la tribune de l'Assemblée, où il engage la responsabilité de son gouvernement sur son projet de budget, prévoyant 44 milliards d'euros d'économies pour 2026.
Bayrou affirme avoir «voulu» cette «épreuve de vérité»
Le Premier ministre a évoqué une «épreuve de vérité» pour la France en entamant son discours sur l'urgence à résorber la dette, sur laquelle il a choisi de se soumettre à un vote de confiance de l'Assemblée nationale qui devrait le faire tomber.
«Cette épreuve de vérité comme chef du gouvernement, avec l'assentiment du président de la République, je l'ai voulue», a-t-il affirmé. «Certains d'entre vous, les plus nombreux, les plus sensés probablement, ont pensé que c'était déraisonnable, que c'était un trop grand risque. Or, je pense exactement le contraire», a-t-il ajouté. «Le plus grand risque était de ne pas en prendre, de laisser continuer les choses sans que rien ne change».
Le «pronostic vital» du pays est «engagé» en raison de ce «surendettement», a-t-il ajouté.
La France attend lundi la chute annoncée du gouvernement de François Bayrou lors d'un vote de confiance au Parlement, nouvel épisode d'une crise politique longue de plus d'un an qui fragilise Emmanuel Macron. Tous les regards sont tournés vers le président français, à la recherche de son troisième Premier ministre depuis la dissolution de 2024 qui n'a dégagé aucune majorité à l'Assemblée nationale et plongé le pays dans l'incertitude politique et budgétaire.
Après moins de neuf mois à Matignon, François Bayrou doit monter à 15h (13h GMT) à la tribune de l'Assemblée pour engager la responsabilité de son gouvernement sur son projet de budget, prévoyant 44 milliards d'euros d'économies pour 2026. La réponse des 577 députés est attendue à partir de 19H00. Mais il n'y a aucun suspense: la coalition parlementaire soutenant Emmanuel Macron n'a pas la majorité et les partis d'opposition, de l'extrême droite à l'extrême gauche, ont prévenu qu'ils voteraient non.
La France, qui ploie chaque jour un peu plus sous le poids de sa dette publique (114% du PIB), redoute de s'enfoncer encore plus dans la crise politique. Le parti d'extrême droite Rassemblement national (RN) pousse pour la tenue de nouvelles législatives. Selon un sondage paru dimanche, le RN et ses alliés arriveraient largement en tête du premier tour avec 33% des suffrages, devant la gauche et le camp présidentiel.