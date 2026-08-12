Un enfant de 13 ans meurt noyé en Haute-Savoie

Un garçon de 13 ans s'est noyé mercredi au lac de la Beunaz, en Haute-Savoie. Secouru par des plongeurs, il n'a pas survécu malgré les tentatives de réanimation. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances.

AFP Agence France-Presse

Un adolescent de 13 ans est mort noyé mercredi dans un plan d'eau sur une base de loisirs à Saint-Paul-en-Chablais (Haute-Savoie), ont indiqué les pompiers. L'enfant a été sorti de l'eau peu après 15H00 à la plage du lac de la Beunaz, par une équipe spécialisée de plongeurs, selon les pompiers.

Malgré les tentatives de réanimation, il n'a pas pu être sauvé et a été déclaré décédé. Environ 600 personnes ont été évacuées de la base de loisirs pendant l'intervention.

Une enquête est ouverte pour préciser les circonstances de la noyade. Selon un premier bilan de Santé publique France (SpF), 274 personnes sont mortes par noyade entre le 1er mai et le 15 juillet, dont 37 enfants et adolescents (autant qu'en 2025 sur la même période).