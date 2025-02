L'ex-chirurgien pédocriminel Joël Le Scouarnec a reconnu devant la cour criminelle du Morbihan des «abus sexuels» sur sa petite-fille, face à l’un de ses fils. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un ex-chirurgien pédocriminel, Joël Le Scouarnec, jugé en France pour violences sexuelles sur 299 patients souvent mineurs lors d'un procès hors norme, a avoué vendredi face à l'un de ses fils des «abus sexuels» sur sa petite-fille. «Oui, je reconnais des actes d'abus sexuels sur ma petite-fille», a-t-il déclaré devant la cour criminelle à Vannes (ouest), en présence de son fils aîné, père de l'enfant, venu témoigner à la barre.

La victime étant toujours mineure, les actes sont «non prescrits» et sont marqués au procès-verbal, a indiqué l'avocat général. Dans les carnets saisis en 2017 lors de l'interpellation de Joël Le Scouarnec pour le viol de sa voisine de six ans, le médecin évoque une vingtaine de fois ses «fantasmes» et des «exhibitions sexuelles» sur sa petite-fille, avec une première occurrence lorsqu'elle n'a qu'un mois et demi.

Audience suspendue

A la suite de son aveu, la présidente de la cour a suspendu l'audience. Le fils aîné de l'accusé et sa compagne sont pris en charge par deux psychologues, a précisé le parquet à la presse. Tout au long de son audition, le plus âgé des trois fils de Joël Le Scouarnec a éclairé la cour sur la personnalité de son père et le contexte familial, marqué par des incestes et agressions sexuelles multiples, commises ou non par l'accusé.

Ce procès est l'une des plus graves affaires de pédocriminalité jamais jugées en France. Joël Le Scouarnec, 74 ans, encourt une peine maximale de 20 ans de réclusion pour 111 viols et 189 agressions sexuelles, aggravés par le fait qu'il abusait de sa fonction.

Dans ses carnets et fichiers, l'ex-chirurgien notait le nom, l'âge et l'adresse postale de ses victimes. Il y décrivait scrupuleusement les sévices pédocriminels qu'il leur infligeait, ce qui a permis aux enquêteurs d'identifier une multitude de victimes, de 1989 à 2014.