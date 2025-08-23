La rentrée de Radio France menacée par une grève illimitée

Les syndicats appellent à une grève illimitée dès lundi pour protester contre plusieurs projets de réorganisation jugés néfastes. Cette mobilisation pourrait fortement perturber la rentrée des antennes, notamment la matinale de France Inter.

La rentrée s'annonce tendue dans les couloirs de la Maison de la Radio et de la Musique. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

A Radio France, la rentrée s'annonce agitée: vent debout contre des projets de réorganisation, les syndicats appellent à une grève illimitée à partir de lundi, qui pourrait perturber les antennes du groupe public, dont la matinale de France Inter, la première du pays.

A la radio, les grilles de rentrée reprennent dès lundi, après la parenthèse estivale et avant celles des télévisions. La matinale d'Inter doit accueillir ce jour-là les premiers pas de sa recrue vedette, Benjamin Duhamel.

Le transfuge de BFMTV rejoint la voix principale de la matinale, Nicolas Demorand, après le départ de Léa Salamé pour le 20h00 de France 2. Le préavis de grève illimitée a été déposé le 11 juillet par les syndicats CFDT, CGT, FO, SNJ, SUD et UNSA.

Ils rejettent plusieurs réformes voulues par la patronne du groupe, Sibyle Veil. Parmi elles, l'arrêt de la radio Mouv' sur la FM, des changements éditoriaux au sein d'Ici (ex-France Bleu, le réseau des radios locales publiques) et l'arrêt d'émissions d'investigation et de reportage.

La direction «refuse la moindre concession»

«Madame la présidente (...), pour la première fois de notre histoire récente, la rentrée radiophonique pourrait ne pas avoir lieu», ont menacé les syndicats dans un communiqué commun jeudi. Des discussions menées vendredi avec la direction n'ont pas abouti à la levée du préavis.

«Pour l'heure, la direction refuse la moindre concession ou de revenir sur les projets les plus néfastes pour les équipes et les antennes», ont déploré les syndicats dans un communiqué vendredi soir. La direction du groupe a de son côté assuré samedi avoir «fait des propositions sur les différents sujets en cours de discussion, dans l'objectif d'une levée du préavis».

«Ceci n'ayant pas abouti ce jour, la direction se tient prête à la poursuite des négociations au plus vite: rendez-vous a été conjointement fixé lundi. Il y a, des deux côtés, une volonté de sortir de la situation au plus vite, dans l'intérêt des auditeurs», a-t-elle poursuivi. Une première grève, très suivie, avait eu lieu du 26 au 29 juin.

Elle avait immédiatement été suivie d'une deuxième, mais pour un motif différent. Il s'agissait de protester contre le projet de réforme de l'audiovisuel public porté par la ministre de la Culture, Rachida Dati. Il prévoit de créer une holding, France Médias, qui chapeauterait France Télévisions, Radio France et l'INA (Institut national de l'audiovisuel).