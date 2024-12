Miss France 2025 devient pour l'année de son règne salariée de la société Miss France «avec un salaire de cadre supérieur», la jouissance d'un appartement sur Paris et de nombreux cadeaux offerts par les sponsors. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Miss Martinique 2024, Angélique Angarni-Filopon, a été élue Miss France 2025 samedi soir sur TF1, en direct du Futuroscope de Poitiers. L'hôtesse de l'air de 34 ans, candidate la plus âgée de l'histoire du concours, est la première trentenaire à décrocher le titre. «C'est un honneur de me tenir devant vous. Quand j'ai gagné le concours Miss Martinique, j'ai dit aux Martiniquais qu'on allait le faire ensemble. Et on l'a fait ensemble! Merci!», a dit en pleurs la nouvelle reine de beauté. Elle succède à Eve Gilles, Miss France 2024 et Miss Nord-Pas-de-Calais 2023.

Les dauphines de Miss France 2025 sont respectivement Miss Nord-Pas-de-Calais 2024, Sabah Aïb, 18 ans, Miss Corse 2024, Stella Vangioni, 27 ans, Miss Guadeloupe 2024, Moïra André, 27 ans et Miss Côte d'Azur 2024, Lilou Emeline-Artuso, 21 ans. Alors que les Pays-Bas ont décidé de saborder leur concours de beauté estimant que ce n'était «plus de ce temps», 30 candidates de 18 à 34 ans participaient à la finale du concours Miss France 2025 présentée pour la 30e fois par l'indétrônable Jean-Pierre Foucault.

Une deuxième participation

Angélique Angarni-Filopon s'était déjà présentée à l'élection Miss Martinique en 2011. Elle a décidé de se représenter à l'occasion de la modernisation du concours interdit pendant des années aux plus de 24 ans. «En 2011, une jeune femme âgée de 20 ans a terminé première dauphine du concours Miss Martinique. Aujourd'hui, c'est cette même jeune femme de 34 ans qui se tient devant vous afin de représenter à nouveau la Martinique, sa diaspora ainsi que toutes les femmes à qui l'on a dit un jour que c'était trop tard», a dit Miss France 2025 en se présentant au jury et aux téléspectateurs, au cours de la cérémonie.

Présidé cette année par la chanteuse Sylvie Vartan, le jury Miss France 2025, à nouveau 100% féminin, était notamment composé de la championne olympique Marie-José Pérec et l'animatrice et styliste Cristina Cordula. Miss France 2025 devient pour l'année de son règne salariée de la société Miss France «avec un salaire de cadre supérieur», la jouissance d'un appartement sur Paris et de nombreux cadeaux offerts par les sponsors.