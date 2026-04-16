Marine Le Pen reçue par l’ambassadeur d’Israël, une première

C’est une première. Marine Le Pen a rencontré l’ambassadeur d’Israël en France, Joshua Zarka. Un échange inédit, confirmé par l’ambassade, qui marque une évolution symbolique au regard de l’histoire du Rassemblement national.

AFP Agence France-Presse

La cheffe de file du parti français d'extrême droite Rassemblement national, Marine Le Pen, a rencontré pour la première fois mercredi l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, a-t-on appris jeudi de source diplomatique. Ce rendez-vous discret, d'abord révélé par la chaîne d'information israélienne i24news puis relayé par plusieurs autres médias français, a été confirmé à l'AFP par l'ambassade israélienne.

Un entretien parmi d'autres à en croire cette source diplomatique, qui a souligné que «l'ambassadeur a reçu tous les partis sauf LFI», le parti de gauche radicale La France insoumise, dont le dirigeant Jean-Luc Mélenchon a été accusé d'antisémistisme.

Absence de contact

La rencontre était inédite pour Mme Le Pen, qui n'avait jamais été reçue par Joshua Zarka ou ses prédécesseurs. Une absence de contact liée notamment à l'histoire du parti fondé par son père aujourd'hui décédé Jean-Marie Le Pen avec d'anciens collaborateurs de l'Allemagne nazie, mais aussi aux propos antisémites et négationnistes du tribun d'extrême droite plusieurs fois condamné par la justice.

En dépit de ce passif, le RN et Israël se sont rapprochés de manière spectaculaire dans la foulée de l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2023. Un mois plus tard, Marine Le Pen et ses troupes défilaient sans heurt à la marche contre l'antisémitisme à Paris.

Dans le prolongement, son dauphin Jordan Bardella - qui préside le parti depuis septembre 2021 – avait effectué une visite de deux jours à Jérusalem en mars 2025, accompagné de Marion Maréchal, nièce de Mme Le Pen.



