Une cyberattaque a compromis les données personnelles de 287'605 clients du Drive Intermarché, a confirmé le distributeur le 3 août 2026. Les informations exposées incluent noms, adresses et numéros de téléphone, mais pas les données bancaires.

AFP Agence France-Presse

Le Groupement Mousquetaires/Intermarché a été victime d'une cyberattaque portant sur les données (nom, adresse, etc.) de près de 300'000 clients du Drive d'Intermarché, a indiqué le distributeur lundi à l'AFP, confirmant une information du site spécialisé French Breaches.

Cet «incident de cybersécurité» est survenu la semaine dernière, a expliqué à l'AFP le groupement, précisant l'avoir notifié à la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) et avoir porté plainte auprès du parquet de Paris.

Cela a «entraîné un accès non autorisé à certaines données de clients» du service Drive (courses en ligne) d'Intermarché, «notamment leurs nom, prénom, numéro de téléphone, adresse postale, date de naissance, numéro de carte de fidélité ainsi que certaines informations relatives à leurs commandes en ligne», a ajouté la même source.

En revanche, «aucune donnée bancaire, aucune information relative au montant des cagnottes de fidélité, aucun mot de passe ni aucune adresse électronique ne sont concernés par cet incident», a ajouté l'enseigne.

Des investigations sont en cours

«A ce jour, 287'605 clients du service Drive Intermarché», sur un total d'«environ 2 millions», ont «été identifiés comme concernés par l'incident et ont été informés», selon le distributeur. «Des investigations complémentaires sont en cours afin de déterminer si d'autres utilisateurs» ont été touchés «pour qu'une information adéquate soit mise à leur disposition», a-t-il expliqué.

Dans un mail envoyé aux clients affectés, Intermarché invite ces derniers à rester «vigilants», leurs données pouvant «être utilisées pour rendre plus crédibles des tentatives d'hameçonnage ou d'escroquerie». Les utilisateurs pourraient notamment recevoir des messages ou appels faussement attribués à Intermarché, leur demandant par exemple de cliquer sur un lien pour confirmer une commande ou de communiquer leurs coordonnées bancaires, alerte l'enseigne.