Les pompiers romands à la rescousse en Gironde

Dès le 25 juillet, ce sont 34 hommes du feu qui ont quitté Genève pour prêter main-forte à leurs collègues français. Une semaine plus tard, une autre brigade de 33 Helvètes est venue traiter les reprises de feu. «L’illustré» était à leurs côtés.

Laurence Desbordes

Le feu qui a pris à Saumos un peu avant midi le 24 juillet à cause d’étincelles émises par un engin débroussailleur s’est répandu en seize petites minutes jusqu’à la forêt de pins du Porge, à 10 km de là. Les deux premiers camions de pompiers arrivèrent sur place à 12 h 18. Impossible de couper l’incendie à cause du vent.

En quatorze jours, 42'000 hectares de résineux et 185 habitations seront ravagés par les flammes. Cet ogre vorace sera stoppé dans sa course folle à 15 km de Bordeaux. Grâce à l’entraide locale entre pompiers, ostréiculteurs et agriculteurs, mais aussi grâce aux soldats du feu suisses qui sont arrivés pour les 34 premiers le 25 juillet et les 33 autres le 2 août.

Le dernier détachement a surtout éteint et traité les reprises de feu. Nous étions avec eux, ce qui nous a permis d’appréhender l’implication totale de ces hommes courageux et de constater l’émotion d’une région abasourdie par l’impuissance de ses dirigeants.

Carte des feux en Gironde

Le feu a commencé à Saumos le 22 juillet à cause de débroussailleuses qui, au contact du sol et en raison de la chaleur, ont fait des étincelles. Seize minutes plus tard, malgré l’arrivée de deux camions de pompiers, l’incendie a atteint le village du Porge, à 10 km de là. A cause d’un vent violent et de températures très élevées, il a été impossible de maîtriser les flammes.

En une semaine, elles ont avalé 42 000 hectares et ont été stoppées à 15 km de Bordeaux. En revanche, les soldats du feu ont réussi à protéger le village de Cap-Ferret et à maîtriser l’incendie au niveau du bourg de Lège, où seulement 60 habitations ont été réduites en cendres.

Durant l’été, en Gironde tout comme dans les Landes, là où les résineux sont cultivés, les risques de départ de feu sont légion. En effet, les pins se consument très vite et, pour assurer un profit plus grand, les propriétaires de ces surfaces ne respectent pas la distance obligatoire entre chaque arbre.