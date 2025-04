Philippe Poutou arrête la politique et commence une nouvelle vie à Bordeaux. Photo: Getty Images

Voilà un dénouement inattendu. Philippe Poutou, porte-parole du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) et trois fois candidat à l'élection présidentielle française, quitte le monde politique pour commencer une nouvelle vie.

A 58 ans, Philippe Poutou entame un nouveau chapitre à Bordeaux. Avec sa femme Béatrice, il a décidé d'ouvrir son propre commerce et de devenir libraire, a-t-il confié au Nouvel Obs. Le couple a racheté la boutique «Les 400 Coups», située en plein centre-ville, près du palais de justice. L'ancienne propriétaire, Isabelle Arnould, leur a confié qu'elle était heureuse de laisser sa boutique «entre de bonnes mains».

Alors que les travaux de rénovation touchent au but et que l'ouverture est prévue pour début mai, ils se lancent dans un métier qu'ils connaissent à peine. «Je suis ouvrier dans la métallurgie, j’ai fait de l’intérim dans le bâtiment et Béa est institutrice. On est bien conscients des difficultés», a confié Philippe Poutou à nos confrères. Pour le moment, il dit être encore en apprentissage.

«On pique dans les caisses publiques»

Son mandat de conseiller municipal à Bordeaux prendra fin en mars 2026 et il ne sera bientôt plus le porte-parole du NPA. Malgré sa reconversion, Philippe Poutou continue de suivre l'actualité politique française de près.

Par exemple, en apprenant la condamnation d'inéligibilité de Marine Le Pen, le militant n'a pas pu réprimer un tweet revanchard. «Mais alors l’immunité parlementaire ne protège plus systématiquement les politiciens véreux?», a-t-il ironisé.

Une pique en référence à son débat houleux avec la cheffe de file du Rassemblement National sur la chaîne BFM TV en 2017.

Après des années de militantisme, Philippe Poutou serait-il dégoûté de la politique? Sa nouvelle vie bordelaise parmi les livres s'annonce en tout cas bien plus reposante.