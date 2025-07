Les douanes ont saisi 900 kg de cocaïne et 180 kg de méthamphétamine sur un voilier aux Marquises, en Polynésie française. Une saisie record qui soulève des défis logistiques pour les autorités locales.

Ce petit archipel d'Océanie saisit une quantité record de cocaïne et de méth

Les douanes ont saisi 900 kg de cocaïne et 180 kg de méthamphétamine dans la nuit de lundi à mardi aux Marquises. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Les douanes ont saisi 900 kg de cocaïne et 180 kg de méthamphétamine sur un voilier dans la nuit de lundi à mardi aux Marquises, l'un des cinq archipels de la Polynésie française, a indiqué le parquet de Papeete. Le capitaine allemand du navire ainsi qu'un passager hollandais ont été placés en rétention douanière, ajoute la même source, confirmant une information de la chaîne locale TNTV.

Il s'agit d'une saisie record en Polynésie française. Ce voilier faisait escale à Nuku Hiva, l'une des îles les plus peuplées des Marquises. La drogue avait été chargée au Mexique, à destination de l'Australie, précise le communiqué du parquet.

Ce circuit des stupéfiants, entre une Amérique du Sud productrice et une Australie consommatrice, est connu des douanes et des forces armées. Celle-ci surveillent les 5,5 millions de kilomètres carrés de la Polynésie française.

Problème de stockage

«On va demander le renforcement des contrôles de la zone maritime des Marquises et plus largement de la Polynésie, sachant que c'est l'itinéraire des trafiquants», a déclaré à l'AFP le maire de Nuku Hiva, Benoît Kautai. Il doit rencontrer le ministre des Outre-mer Manuel Valls, dont le déplacement aux Marquises est prévu jeudi.

«On a déjà eu une saisie de 400 kg de cocaïne sur un bateau, sans oublier des paquets retrouvés sur les plages», a rappelé Benoît Kautai. Il estime en revanche que cette drogue n'est pas consommée aux Marquises, au contraire du cannabis, très répandu.

La quantité de drogue découverte à Nuku Hiva pose un problème de stockage, de gardiennage et de transport dans cette île située à plus de 1400 km de Tahiti, qui ne compte que trois gendarmes. L'incinérateur de drogue le plus proche se trouve à Papeete.