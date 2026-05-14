Un homme et une femme sont décédés jeudi alors qu'ils pratiquaient de la marche aquatique le long d'une plage au Conquet (Finistère) et deux femmes ont été évacuées en urgence absolue, ont annoncé les pompiers du Finistère.
Dans ce groupe de huit personnes âgées de 60 à 75 ans, un autre homme et deux autres femmes ont été évacués en urgence relative et un homme indemne a été laissé sur place, ont précisé les pompiers, qui ont engagé d'importants moyens de secours.
Des rouleaux assez puissants
Le groupe trouvait sur la plage des Blancs-Sablons au Conquet, où la mer était à environ 13°C, avec de la houle et des rafales, selon le site Météo-Consult. Cette plage de 1,5 km de long est «très prisée des longe côteurs» et «n'est pas dangereuse d'habitude», a indiqué à l'AFP le maire du Conquet, Jean-Luc Milin.
«Il y avait de la houle, des rouleaux assez puissants et resserrés (...), ils ont dû être surpris», a poursuivi l'élu, précisant que les personnes venaient du secteur de Brest et que parmi les huit, une avait choisi de rester sur la plage.
Le longe-côte ou marche aquatique consiste à marcher dans la mer ou dans un lac avec une hauteur d'eau généralement à mi-corps, sur les plages à faible dévers.