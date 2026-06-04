AFP Agence France-Presse

Le président français Emmanuel Macron a dit jeudi que la chroniqueuse russe Xenia Fedorova, accusée d'être la voix du Kremlin dans des médias français, était déjà au service de la «propagande d'Etat» russe en 2017 et que «les choses n'avaient pas changé».

«Je vous renvoie à ce que je disais à Versailles en juin 2017 assez clairement, en présence du président [russe Vladimir] Poutine, devant une personne qui était à l'époque en charge prétendument d'un média, mais qui était une agence de propagande d'Etat», a-t-il déclaré en référence à l'ancienne directrice de la chaîne d'information Russia Today (RT). «Les choses n'ont pas changé. Je pense la même chose», a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse au Monténégro.