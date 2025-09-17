Le Premier ministre Sébastien Lecornu reçoit mercredi ses opposants politiques, à la veille d'une importante journée de mobilisation sociale. Ces entretiens se dérouleront toutefois avec peu de marge de manœuvre pour discuter des lignes rouges et des menaces de censure.

Sébastien Lecornu reçoit les oppositions – excepté la France insoumise – mardi, à la veille d'une journée d'action. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Sébastien Lecornu reçoit mercredi ses opposants politiques, à la veille d'une journée importante de mobilisation sociale, sans grande marge de manoeuvre pour discuter, au vu des lignes rouges qu'ils posent et des menaces de censure. Tous les dirigeants de gauche – à l'exception de La France insoumise qui a refusé l'invitation – ainsi que ceux du Rassemblement national vont défiler dans le bureau du nouveau Premier ministre, à commencer par les socialistes à 9H30.

Sébastien Lecornu a déjà échangé la semaine dernière avec les responsables du «socle commun» de la droite et du centre, ainsi que les syndicats et le patronat. «Le premier qui doit bouger, c'est le gouvernement», a estimé pour sa part le président du groupe des députés Liot Laurent Panifous, reçu mardi, ajoutant que «le sujet des retraites ne peut pas être renvoyé uniquement à 2027».

François Bayrou avait obtenu la mansuétude du PS sur le budget 2025 en ouvrant un «conclave» sur la réforme des retraites, qui s'est soldé par un échec. Puis il a présenté à la mi-juillet un sévère plan de redressement des finances publiques qui a fait hurler toutes les oppositions.

Sous pression de la rue

Mercredi, «ça va être un round d'observation. La veille des grosses manifs, on sera dur, exigeant. Ce qui se joue ce n'est pas au premier chef un sujet budgétaire», mais un «sujet démocratique» car ce sont les «battus qui gouvernent», anticipe un responsable socialiste.

Ces entretiens ont lieu sous la pression de la rue, alors qu'une mobilisation massive est attendue jeudi, de l'ordre de celles contre la réforme des retraites en 2023. Les syndicats contestent notamment les mesures budgétaires «brutales» de François Bayrou.

Avant d'entamer les discussions, Sébastien Lecornu a fait plusieurs gestes en direction de la gauche et de l'opinion: retrait de la proposition impopulaire de supprimer deux jours fériés, et promesse de ne pas rouvrir le conclave sur les retraites.

Taxe Zucman évoquée

Il a aussi consacré son premier déplacement samedi à l'accès aux soins, avant d'annoncer la suppression très symbolique, dès l'an prochain, des avantages restants octroyés aux ex-Premiers ministres. Les socialistes ont eux posé leurs conditions dès dimanche face aux offres appuyées de dialogue du Premier ministre.

Ils considèrent que le plan Bayrou «ne doit pas servir de base de discussion», alors que Sébastien Lecornu a l'intention d'en faire un point de départ, puis de mettre les parlementaires devant leur responsabilité pour l'amender. Mercredi, les socialistes viendront avec en main un sondage Ifop commandé par le parti montrant que les Français, quelles que soient leurs sensibilités, plébiscitent les mesures poussées par le PS.

Parmi elles, la création d'une taxe de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros – la fameuse taxe Zucman, qui enflamme ce débat budgétaire – à laquelle 86% des sondés sont favorables, dont 92% des sympathisants Renaissance et 89% des sympathisants LR. Le Premier ministre a cependant déjà fermé la porte à cette taxe, tout en reconnaissant que se posaient «des questions de justice fiscale».

«C'est une connerie»

La taxe Zucman, «c'est une connerie, mais ils vont la faire quand même parce que ça permet d'obtenir un accord de non-censure» avec la gauche, a de son côté prédit mardi Marine Le Pen, sans pour autant fermer la porte à une mise à contribution des plus fortunés. «Si la rupture consiste à un retour aux sources socialistes du macronisme, c'est contraire à l'aspiration majoritaire du pays», a également mis en garde la cheffe des députés RN, attendue à 16h à Matignon avec Jordan Bardella.

Un avertissement auquel le patron des députés LR Laurent Wauquiez a fait écho mardi en dénonçant «la pression du PS», craignant qu'il «n'y ait plus rien sur l'immigration, la sécurité ou l'assistanat» dans le budget. Autre point au coeur des discussions, le niveau de freinage des dépenses.

La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a appelé dimanche à chercher un accord autour «de 35 à 36 milliards» d'euros d'économies, soit moins que les 44 milliards initialement prévus par François Bayrou, mais plus que les 21,7 milliards du PS. «Les socialistes donnent l'air d'être déterminés et de poser des conditions mais c'est un moyen de rentrer dans les négociations», estime Manuel Bompard, coordinateur de LFI, grinçant sur la politique des «petits pas» du PS, au détriment des «grands soirs».