Un homme a été tué et trois blessés mardi soir à Grenoble, près d'un point de deal. Réunies devant le club de foot du quartier Mistral, les victimes ont été visées vers 21h30 par un ou plusieurs tireurs à bord d'un véhicule.

AFP Agence France-Presse

Un homme a été tué et trois autres ont été blessés par des tirs d'armes à feu près d'un point de deal mardi soir à Grenoble, a-t-on appris de source policière. Les quatre victimes étaient réunies avec d'autres personnes devant le local du club de football du quartier Mistral, selon «Le Dauphiné Libéré», quand le groupe a été pris pour cible vers 21H30 par un ou des tireurs à bord d'un véhicule, selon la police.

Un homme touché par balles est décédé sur place. Trois autres ont été blessés, dont un avec un pronostic vital engagé, et transportés par les secours à l'hôpital, selon la source policière.

Les tirs ont eu lieu près d'un point de deal de drogue de ce quartier, et le ou les tireurs ont pris la fuite à bord de leur voiture, a-t-on ajouté. L'identité du tué et des blessés n'avait pas encore pu être établie mardi en fin de soirée. La ville de Grenoble et certaines de ses banlieues, comme Echirolles, sont régulièrement marquées par des épisodes de violence par arme à feu liées au trafic de drogue.

Selon le procureur de Grenoble, Etienne Manteaux, l'année 2025 a ainsi été marquée «par la prégnance du narcotrafic et par les règlements de compte entre groupes rivaux», avait-il déclaré en janvier à l'audience solennelle de la rentrée judiciaire. Il avait relevé «l'utilisation sur la voie publique d'armes de poing ou d'armes de guerre pour tuer, avec une récurrence inquiétante».