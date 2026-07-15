Un homme tué par balle sur la terrasse d'un bar à Grenoble

Un homme d'une cinquantaine d'années, connu pour des affaires liées aux stupéfiants, a été abattu mardi soir à Grenoble. La police suspecte un règlement de comptes.

AFP Agence France-Presse

Un quinquagénaire «très défavorablement connu» de la justice a été tué par balle mardi soir alors qu'il se trouvait à la terrasse d'un bar de Grenoble, en France, a indiqué mercredi la police. Celle-ci privilégie l'hypothèse d'un règlement de comptes.

Visé par des tireurs vers 22h00, la victime, connue «entre autres pour des faits liés aux stupéfiants», a été blessée au bras et au thorax. Elle n'a pu être ranimée et est décédée une demi-heure plus tard, ont indiqué deux sources policières, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

Huit douilles de gros calibre ont été retrouvées sur les lieux, au centre-ville de Grenoble. L'hypothèse d'un règlement de comptes sur fond de trafic de stupéfiants est privilégiée à ce stade. Les guerres de gangs qui font rage à Grenoble et sa banlieue pour le contrôle des points de revente de stupéfiants ont fait 11 morts depuis début décembre 2025.