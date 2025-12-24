L'homme qui avait menacé un policier avant d'être blessé par balles, lundi, à Grenoble a été interné dans un service psychiatrique. C'est ce qu'a indiqué mercredi le parquet de la ville.

Un homme qui avait été blessé par balles lundi à Grenoble par un policier après l'avoir menacé avec un couteau a été interné dans un service psychiatrique au terme de sa garde à vue, a indiqué mercredi le parquet de la ville. La garde à vue du suspect, âgé de 34 ans, a été levée mercredi soir, «l'intéressé ayant fait l'objet» d'un placement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat (SPDRE), a précisé dans un communiqué Inès Delay, procureure-adjointe.

L'homme avait menacé lundi avec un couteau le personnel d'une auto-école dont il était client pour protester contre son exclusion récente. Celle-ci avait décidée en raison de violences récentes qu'il avait commises contre le personnel et qui faisaient l'objet d'une enquête, selon le parquet.

A l'arrivée des policiers appelés par l'auto-école, le suspect avait pris la fuite. Poursuivi par les fonctionnaires, il avait tenté de porter des coups de couteau aux policiers dont l'un avait tiré deux fois, le blessant à une main et au thorax. L'homme était déjà connu pour des violences depuis 2017 mais qui avaient été classées sans suite «pour la plupart, compte tenu de son état psychiatrique», avait indiqué Inès Delay.