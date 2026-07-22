Un incendie a déjà ravagé plus de 1000 hectares près de Bordeaux, dans le bassin d'Arcachon. Des milliers de personnes, dont 3500 campeurs, ont été évacuées mercredi. Plus de 500 pompiers et des avions bombardiers d'eau sont mobilisés.

AFP Agence France-Presse

Un incendie d'une grande virulence a déjà parcouru 1000 hectares mercredi et continue de progresser au nord du bassin d'Arcachon, non loin de Bordeaux dans le sud-ouest de la France, où plusieurs milliers d'habitants et de touristes ont été évacués.

Environ 700 personnes ont dû quitter leur domicile par précaution dans la commune du Porge, où 3500 occupants d'un camping ont également été déplacés, selon la préfecture.

La surface parcourue a été multipliée par six en moins de trois heures. «On a un peuplement très dense de pins très rapprochés, typique du massif» des Landes de Gascogne, explique à l'AFP le capitaine Wilfried Schneider, évoquant un feu d'une virulence «rare». Selon le maire du Porge, Martial Zaninetti, le feu aurait été déclenché par un engin de nettoyage sur une piste forestière, une information que n'ont pas confirmée les autorités locales.

La préfète de Gironde, Sophie Brocas, a toutefois indiqué mercredi soir qu'elle allait «interdire tous les travaux forestiers ou autres qui utilisent des moteurs thermiques» dans le département, placé en vigilance rouge pour les feux de forêt. «La moindre étincelle fait partir un feu qui peut parfois, avec le vent, avoir des conséquences importantes», a-t-elle souligné.

Aucune victime recensée

Selon un point de situation à 21h (19h GMT), 500 sapeurs-pompiers et 150 engins luttent au sol contre les flammes, appuyés dans les airs par deux Dash, deux Canadair et quatre appareils Air Tractor. Aucune victime n'est recensée à cette heure par les autorités et plus de 200 pompiers doivent arriver en renfort.

Plusieurs routes sont coupées dans le secteur menacé par les flammes. A l'été 2022, des incendies inédits par leur ampleur et leur durée s'étaient déclarés dans la région, détruisant plus de 30'000 hectares et contraignant à l'évacuation de quelque 50.000 personnes.



