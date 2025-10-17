Il publie des contenus antisémites et perd son poste

Un porte-parole d'une ONG française participant à la flottille pour Gaza a été exclu après des propos antisémites. Waves of Freedom France condamne fermement toute forme de discrimination et justifie l'exclusion de Mustafa Cakici après ses publications.

Un porte-parole d'une ONG française participant à la flottille pour Gaza a été exclu après des propos antisémites. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un des porte-parole d'une ONG française ayant participé à la flottille pour Gaza organisée par le collectif Global Sumud Flotilla, a été exclu de son association après avoir tenu des propos antisémites et homophobes sur les réseaux sociaux, a annoncé vendredi Waves of freedom France.

«Nous condamnons fermement toute forme de racisme, d'antisémitisme, de sexisme ou de discrimination», a déclaré dans un communiqué cette association pour justifier l'exclusion de Mustafa Cakici après la révélation par les médias Mediapart et Streetpress de ses nombreuses publications en ligne.

D'après Streetpress, les positions de Mustafa Cakici, qui a pris part à l'expédition nautique entamée en septembre et est apparu aux côté de certaines de ses têtes d'affiches françaises comme l'eurodéputée Insoumise Rima Hassan (gauche radicale), étaient connues de longue date des militants locaux de sa région du Doubs (Est de la France). Toujours selon ce média, le Franco-Turc, opposé aux militants de la cause kurde, relayait également des publications niant le génocide arménien.

Se revendiquant comme des expéditions humanitaires voulant briser le blocus israélien autour de Gaza, mais ayant surtout un effet symbolique et médiatique, les flottilles de voiliers rassemblaient des militants propalestiniens et des personnalités comme l'écologiste Greta Thunberg ou l'ancienne actrice Adèle Haenel.