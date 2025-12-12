Le jeu français «Clair Obscur: Expedition 33» remporte neuf Game Awards, dont «jeu de l'année», une première pour un titre français. Développé par une trentaine de personnes, il s’est vendu à plus de cinq millions d’exemplaires.

La France est au firmament du jeu vidéo: «Clair Obscur: Expedition 33», première production du studio Sandfall Interactive, a remporté jeudi soir le titre de «jeu vidéo de l'année» lors de la cérémonie des Game Awards à Los Angeles, une première pour un titre français. Avec neuf statuettes sur les onze auxquelles il prétendait, «Clair Obscur» a éclipsé la concurrence en remportant notamment les titres de «meilleur jeu indépendant», «meilleure direction artistique» ou encore «meilleure narration».

Il bat au passage le record du nombre de trophées remportés par un seul titre à cette cérémonie majeur du secteur. «Vous avez changé nos vies et celle de notre studio, et c'est vraiment merveilleux», a lancé aux joueurs le directeur du jeu Guillaume Broche sur la scène du Peacock Theater, vêtu avec son équipe d'une marinière et d'un béret rouge en hommage à l'un des costumes très «frenchy» créé pour les héros du jeu.

«C'était supposé être une blague», s'est-il d'ailleurs amusé sur scène à propos de cette tenue. L'équipe a reçu le «Goty» (jeu de l'année) des mains d'un autre français, Nicolas Doucet. Le directeur du studio japonais Team Asobi, propriété de Sony, avait décroché le titre l'an dernier pour «Astro Bot», jeu de plateforme rendant hommage aux héros phares de la Playstation.

En grande partie développé par une trentaine de personnes, une taille plutôt modeste comparée aux mastodontes du secteur, «Clair Obscur: Expedition 33» est, pour beaucoup de membres de l'équipe, leur premier jeu. En recevant son prix, Guillaume Broche a d'ailleurs remercié «les héros méconnus de cette industrie, ceux qui publient des tutoriels sur YouTube pour expliquer comment créer un jeu». «Avant cela, nous n'avions aucune idée de la manière de procéder», a-t-il poursuivi.

Plus de cinq millions d'exemplaires vendus

Jeu de rôle situé dans un univers post-apocalyptique, «Clair Obscur: Expedition 33» narre l'odyssée tragique d'un groupe de personnages parti défier une entité surnaturelle menaçant Lumière, ville rappelant le Paris de la Belle Epoque. Vendu à plus de cinq millions d'exemplaires, le jeu est devenu un phénomène mondial et l'un des succès surprise de l'année depuis sa sortie en avril.

Il n'a rien laissé, ou presque, à ses principaux concurrents de la soirée: «Hades 2», «Hollow Knight: Silksong» et «Donkey Kong Bananza» repartent chacun avec une statuette. Le compositeur français de 31 ans Lorien Testard, qui signait avec «Clair Obscur» son premier projet, a lui remporté le titre de «meilleure bande-son», après être monté sur scène pour jouer l'un des morceaux du jeu.

Pour leur douzième édition, les Game Awards ont invité plusieurs célébrités, dont l'acteur Jeffrey Wright, le réalisateur J.J. Abrams ou encore le chanteur Lenny Kravitz, au casting du jeu «007: First Light». La cérémonie de près de trois heures, suivie par des millions de spectateurs, a fait la part belle aux annonces de futurs titres.