Au moins six personnes, dont une grièvement, ont été blessées mardi soir dans une fusillade au fusil d'assaut sur un point de deal à Valence. Les tireurs, encagoulés, ont pris la fuite. Un véhicule incendié pouvant être le leur a été retrouvé et une enquête est ouverte.

AFP Agence France-Presse

Six personnes au moins ont été blessées dont une grièvement mardi soir dans une fusillade au fusil d'assaut à Valence, a appris mercredi l'AFP de sources concordantes. Selon une source policière, les faits sont survenus vers 22H30 dans le quartier du Polygone et le pronostic vital de l'une des victimes est engagé, a indiqué une première source policière.

La fusillade a eu lieu sur un point de deal, a précisé pour sa part une autre source policière qui évoque le chiffre de huit blessés. Un véhicule occupé par deux individus encagoulés a alors fait irruption dans le quartier et l'un des occupants, porteur d'un fusil d'assaut, aurait quitté l'habitacle et ouvert le feu vers un groupe de jeunes dont un a été grièvement blessé au niveau du flanc. Les agresseurs ont ensuite pris la fuite, a détaillé une troisième source policière auprès de l'AFP.

Plusieurs étuis, dont le calibre reste à déterminer, ont été retrouvés sur les lieux et deux impacts de projectiles ont été relevés sur des logements situés à proximité, a-t-elle ajouté. Peu après, un véhicule incendié, susceptible de correspondre à celui utilisé par les auteurs de la fusillade, a été retrouvé à Saint-Marcel-les-Valence, commune située à quelques kilomètres du lieu de la fusillade, selon la même source.

D'après les pompiers de la Drôme, les victimes, cinq hommes et une femme, seraient âgées de 15 à 22 ans, et font état de deux d'entre elles plus grièvement blessées. Cinq des victimes ont été conduites dans deux hôpitaux valentinois. Au vu de son état, la sixième a été héliportée vers le CHU de Lyon, selon la police. Le service interdépartemental de police Judiciaire (SIPJ), la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) et la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) ont été saisis de l'enquête.