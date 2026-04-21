Une Lamborghini conduite par un Suisse a été flashée à 206 km/h, samedi, sur une autoroute de France voisine. Son permis a été retiré et la voiture mise en fourrière.

Un Suisse flashé à plus de 200 km/h au volant de sa Lamborghini

Un Suisse flashé à plus de 200 km/h au volant de sa Lamborghini

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Une Lamborghini conduite par un Suisse a été interceptée samedi 20 avril à la suite d'un gros excès de vitesse, annonce la gendarmerie de Haute-Savoie, en France voisine, dans un communiqué. La voiture circulait sur l'autoroute A40 à une vitesse de 206 km/h, bien au-dessus des 110 km/h autorisés.

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Le véhicule a été contrôlé à la sortie du péage de Nangy, non loin d'Annemasse et à seulement 15 km du centre-ville de Genève, précise la gendarmerie. La Lamborghini a été placée en fourrière, tandis que le Suisse s'est immédiatement vu retirer son permis de conduire.

«La vitesse excessive met des vies en danger», écrit la gendarmerie de Haute-Savoie dans son communiqué. Et de conclure: «Restons responsables sur les routes.»