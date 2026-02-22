Un rabbin porte plainte après un salut nazi proféré à Lyon

Un rabbin a porté plainte à Lyon après un salut nazi proféré à son égard par un homme. Ce dernier aurait également crié «Free Palestine», a indiqué dimanche la préfeture.

ATS Agence télégraphique suisse

Une enquête a été ouverte à Lyon après qu'un homme a fait samedi en fin d'après-midi un salut nazi et crié «Free Palestine» ("Libérez la Palestine") en croisant le chemin d'un rabbin. Ce dernier a ensuite porté plainte, a indiqué dimanche la préfecture.

L'incident s'est déroulé vers 17h45 dans l'hyper-centre à proximité d'un restaurant, alors que le plaignant «marchait avec un groupe d'enfants en direction de la synagogue pour l'office religieux», a-t-elle précisé dans un communiqué. «D'autres individus seraient ensuite sortis du restaurant» et le rabbin a dit entendre alors «à nouveau 'Free Palestine'» avant de quitter les lieux et gagner la synagogue avec les enfants, a ajouté la préfecture.

Aucun lien avec l'hommage à Quentin

La préfète, Fabienne Buccio, s'est entretenue dimanche au téléphone avec le grand rabbin de la ville, Daniel Dahan, «pour lui dire qu'elle suivait avec attention les suites données à ces faits graves», selon la même source. La préfecture a souligné que l'incident n'avait «aucun lien établi à ce stade» avec la marche, le même jour, en hommage au militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque, battu à mort le 12 février par des militants d'ultragauche.

Le cortège, qui comptait plus de 3000 personnes dont de nombreux militants d'ultradroite, a défilé dans le calme sous la surveillance d'un important dispositif policier. A l'issue de la marche, la préfecture du Rhône a annoncé qu'elle comptait saisir la justice au sujet de saluts nazis ainsi que d'insultes racistes et homophobes repérées sur des vidéos de l'hommage, mises en ligne sur les réseaux sociaux.