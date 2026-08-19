Il lance deux couteaux sur des gendarmes et se fait arrêter

Un homme a été arrêté mardi dans le massif des Vosges après avoir délibérément percuté une voiture de police. L'arrestation a fait suite à une course-poursuite durant laquelle il a proféré des menaces de mort à l'encontre des policiers, selon le procureur d'Epinal.

AFP Agence France-Presse

Un homme a été incarcéré et mis en examen pour tentative d'assassinat mardi après avoir percuté volontairement une voiture de gendarmerie dans les Vosges, a indiqué mercredi le procureur d'Epinal, Frédéric Nahon.

Le mis en cause, alcoolisé au moment des faits, s'en est d'abord pris dimanche soir aux gendarmes envoyés chez lui, près de Remiremont, à cause d'un «différend familial». Il a lancé deux couteaux en direction des gendarmes en les insultant, puis a pris la fuite en voiture. «S'en suivait une course-poursuite dangereuse, durant laquelle l'homme laissait de nombreux messages à son épouse affirmant qu'il allait tuer les forces de l'ordre», selon le procureur.

Le suspect placé en garde à vue

La poursuite s'est arrêtée après qu'il a «frontalement et volontairement» percuté un véhicule de gendarmerie qui lui faisait barrage. Il a été placé en garde à vue puis interrogé une fois son alcoolémie retombée. Il s'est expliqué sur les faits, a indiqué le procureur sans donner de détails.

Mis en examen pour tentative d'assassinat, tentative d'homicide sur personnes dépositaires de l'autorité publique, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger, outrage, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et dégradation d'un bien d'utilité publique, il a été placé en détention provisoire mardi en fin d'après-midi.