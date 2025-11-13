Un homme de 23 ans a été tué par balle et un autre blessé mercredi soir à Ecully, près de Lyon. La victime, résidente du quartier de la Duchère, a été abattue d'une balle dans la tête près de son domicile. L'enquête est en cours.

Un homme a été tué par balle dans la métropole de Lyon

Un homme de 23 ans a été tué par balle et un autre a été blessé mercredi soir à Ecully dans la métropole de Lyon, a appris jeudi l'AFP de sources concordantes.

La victime décédée, résident du quartier de la Duchère où sévit du trafic de stupéfiants, a été tuée d'une balle dans la tête vers 21H30, à proximité de son domicile, selon une source proche de l'enquête. Les pompiers ont essayé en vain de ranimer le jeune homme qui est décédé de ses blessures.

Plusieurs armes longues ont été utilisées par trois ou quatre agresseurs qui ont pris la fuite, selon une autre source policière Les faits se sont déroulés devant un snack pizzeria, dont le gérant a été blessé par des éclats de verre causés par les tirs. La police judiciaire a été saisie.



