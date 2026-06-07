Dimanche, un hélicoptère de la gendarmerie s'est écrasé dans la forêt d'Orléans, commune de Bray-Saint-Aignan. L'accident a fait un mort et deux blessés, selon des sources officielles.

AFP Agence France-Presse

Un hélicoptère de la gendarmerie nationale s'est écrasé dimanche après-midi dans le centre de la France, faisant un mort et deux blessés, tous les trois gendarmes, selon un premier bilan donné à l'AFP par des sources proches du dossier.

Les deux blessés sont la femme qui pilotait l'appareil et le mécanicien, ont précisé ces sources, selon lesquelles les circonstances du crash n'étaient pas établies dimanche soir. Sollicitée par l'AFP, la préfecture n'avait pas répondu dimanche soir.

L'hélicoptère de la gendarmerie s'est écrasé sur le territoire de la commune de Bray-Saint-Aignan, dans un massif de la forêt domaniale d'Orléans, où des techniciens de l'identification criminelle se sont rendus, ont indiqué des médias locaux. Selon la radio publique Ici Centre-Val de Loire, l'hélicoptère avait survolé la zone pendant plusieurs heures dimanche à la recherche d'un adolescent disparu la veille au soir, et qui a été retrouvé depuis.