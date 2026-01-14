En France, un ex-élu municipal du Front national sera jugé le 10 avril 2026 pour incitation à la haine religieuse. Il est accusé d'avoir déposé des os de porc devant une mosquée en septembre 2025.

Un ex-élu du Front National sera jugé pour des dégradations sur une mosquée

Un ex-élu du Front National sera jugé pour des dégradations sur une mosquée

AFP Agence France-Presse

Un ex-élu municipal FN de Fontaine (Isère), déjà condamné pour des propos haineux à l'égard des Roms, sera jugé le 10 avril pour provocation à la haine en raison de la religion, soupçonné d'avoir déposé des os de porc devant une mosquée, a annoncé mercredi le parquet de Grenoble. Il s'agit de Franck Sinisi, selon le quotidien le Parisien qui a révélé l'affaire.

L'homme, qui nie les faits, avait été placé en garde à vue mardi et sera jugé le 10 avril 2026 pour provocation publique à la haine ou à la violence en raison de la religion, a précisé le procureur de Grenoble Etienne Manteaux. Le 19 septembre 2025, des tags clamant «islam dehors» et «Charlie Martel 732» avaient été retrouvés sur les vitres du lieu de culte de l'Association cultuelle des musulmans de Fontaine.

Des os de côtes de porc et une tranche de saucisson avaient en outre été découverts sur le pas de la porte. L'enquête établira que l'ADN de l'ex-élu était présent sur l'un des os.

Déjà doublement condamné

L'ancien conseiller municipal avait déjà été condamné en 2017, puis en 2019 en appel, à une peine d'emprisonnement avec sursis et une peine d'inéligibilité pour provocation publique à la discrimination en raison des origines pour des propos visant les personnes d'origine «roms» lors d'un conseil municipal, rappelle le parquet.

Des recherches sur ses comptes sur les réseaux sociaux «mettent en évidence des messages haineux à l'encontre de la communauté musulmane en 2024 et 2025», a souligné encore le procureur, Etienne Manteaux.