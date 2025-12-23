Un personne est morte à la suite d'une explosion ayant détruit un pavillon à Magny-les-Hameaux, Yvelines, mardi. Une mère de 39 ans et ses trois enfants ont été grièvement blessées par la déflagration.

Une explosion ravage un pavillon en France, au moins un mort

AFP Agence France-Presse

Une personne est morte dans l'explosion survenue mardi matin dans un pavillon résidentiel à Magny-les-Hameaux (Yvelines), a indiqué la préfecture des Yvelines. Celle-ci avait précédemment fait état d'un bilan de quatre blessés graves, dont une mère et ses trois enfants en bas âge. L'explosion, dont la cause est pour l'instant indéterminée et qui a eu lieu vers 8h30, a projeté des débris sur près de 100 mètres autour du bâtiment, a précisé la même source.

La victime adulte est une mère âgée de 39 ans. Elle et ses trois enfants, âgés de 2, 4 et 5 ans, ont été transportés en état d'"urgence absolue» vers des hôpitaux parisiens. Les quatre blessés habitaient le pavillon de cette commune située à près de 30 kilomètres au sud-ouest de Paris.

Cellule d'urgence mise en place

«Dix-sept autres personnes impliquées ont été recensées par les services de secours», a ajouté la préfecture dans un communiqué. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été ouverte pour le voisinage, notamment pour sept personnes qui ont tenté de porter secours aux habitants.

«Une cellule d'accueil des familles à reloger en urgence a également été activée à l'hôtel de ville», a pour sa part indiqué la municipalité dans un communiqué. La déflagration a aussi causé des dégâts matériels, dégradant une vingtaine de véhicules et plusieurs toitures des environs, a précisé la préfecture. Six habitations voisines sont déclarées inhabitables.

Le réseau de gaz du secteur a lui été coupé «par mesure de sécurité». Plusieurs dizaines de sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux, mais aucun incendie ne s'est déclaré et les recherches de potentiels autres blessés sont achevées.