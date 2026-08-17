Une collision dramatique entre deux navires de plaisance a eu lieu dimanche soir dans la baie de Cannes. Dix personnes ont été blessées, et un homme de 24 ans est porté disparu. Les recherches reprennent ce lundi matin.

AFP Agence France-Presse

Une personne est portée disparue après un abordage entre deux bateaux de plaisance qui a fait dix blessés dimanche soir dans la baie de Cannes (Alpes-Maritimes), ont indiqué les services de secours. Dimanche soir, vers 22h45, une embarcation de type Pardo, transportant 11 passagers, et un semi-rigide avec 10 passagers, sont entrés en collision dans le golfe de la Napoule.

Les deux navires sont sous pavillon français et les dix passagers du semi-rigide ont été éjectés en mer, précise cette même source. Lors du choc, dix personnes, dont plusieurs adolescents selon les pompiers, ont été blessées.

Les recherches interrompues

Six sont en urgence relative, quatre en urgence absolue et un homme de 24 ans est porté disparu, a indiqué dans un premier bilan la préfecture maritime de Méditerranée dimanche soir. Les blessés ont été transportés vers les hôpitaux de Cannes, Nice, Antibes et Toulon.

D'importants moyens de secours ont été engagés pour tenter de retrouver le passager disparu mais les opérations de secours ont dû s'interrompre dans la nuit à 3h du matin. Les recherches reprendront lundi au lever du jour selon la préfecture maritime.