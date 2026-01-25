Le capitaine d'un pétrolier soupçonné d’appartenir à la flotte fantôme russe a été placé en garde à vue. Arraisonné par la France, le navire a été escorté jusqu’au golfe de Fos, l’équipage restant à bord.

Un capitaine présumé de la flotte fantôme russe placé en garde à vue

AFP Agence France-Presse

Le capitaine, «âgé de 58 ans, de nationalité indienne», du pétrolier Grinch soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe, a été placé samedi soir en garde à vue pour «défaut de pavillon», a indiqué dimanche le parquet de Marseille Ce pétrolier, le Grinch, arraisonné jeudi matin dans les eaux internationales entre l'Espagne et l'Afrique du Nord, a été escorté jusqu'au golfe de Fos, où il est arrivé samedi en fin d'après midi.

Le Grinch est soupçonné d'appartenir à une flotte de navires fantômes qui permettent à Moscou d'exporter son pétrole en contournant les sanctions occidentales. Le parquet de Marseille, qui avait ouvert le 22 janvier une enquête préliminaire du chef de défaut de pavillon, doit procéder avec les services en charge de l'enquête, la section de recherches de la gendarmerie maritime de Toulon et le centre de sécurité des navires de Marseille, à un certain nombre de vérifications sur le navire.

L'équipage, «également de nationalité indienne» est «maintenu à bord» a encore indiqué le parquet de Marseille, précisant que «les investigations ont pour objet de vérifier la validité du pavillon» et «des documents requis pour sa navigation».