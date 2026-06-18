Un collégien de 15 ans a été mis en examen pour l'assassinat d'une femme de 86 ans près d'un étang au Grau-du-Roi (Gard). Il aurait choisi sa victime «au hasard» selon la procureure de Nîmes.

AFP Agence France-Presse

Un collégien de 15 ans a été mis en examen jeudi pour l'assassinat d'une femme de 86 ans ciblée «au hasard» la semaine dernière près d'un étang de la station balnéaire du Grau-du-Roi (Gard), a annoncé la procureure de Nîmes, Cécile Gensac.

Interpellé mardi, il a déclaré lors de sa garde à vue avoir «saisi la victime par l'arrière, lui avoir asséné des coups d'une perceuse, puis des coups de pieds et de poings, avant de l'étrangler», a précisé à la presse la magistrate, selon qui l'adolescent, qui traversait une crise familiale, n'avait aucun lien avec la victime, «choisie au hasard».