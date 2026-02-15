Accusés de vouloir attaquer le patron de Binance France, trois jeunes hommes, interpellés à Lyon, sont en examen à Paris. Ils avaient séquestré et frappé des victimes en cherchant le responsable de Binance.

Trois hommes ont été mis en examen à Paris dimanche, soupçonnés de faire partie d'un commando armé ayant voulu braquer le patron de Binance France, un des gros acteurs du secteur de la cryptomonnaie, a appris l'AFP de source judiciaire.

Ces trois hommes, interpellés jeudi à Lyon, sont mis en examen pour séquestration en bande organisée, vol et extorsion en bande organisée, ainsi que pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime en bande organisée, selon cette source. Deux ont été placés en détention provisoire et le troisième a sollicité un débat différé.

Séquestré puis violenté

Jeudi vers 07H00, trois jeunes hommes, encagoulés et munis d'armes de poing, ont fait irruption dans le logement d'un couple à Saint-Mandé (Val-de-Marne). Ce dernier a été séquestré puis violenté par ces hommes «cherchant manifestement le PDG de la société Binance France», a relaté le parquet, sollicité par l'AFP sur cette affaire révélée par RTL.

Les malfrats ont fouillé trois appartements de l'immeuble dont celui recherché, dérobant deux téléphones avant de prendre la fuite à bord d'un véhicule, selon une source policière. Ils se sont ensuite rendus à Vaucresson (Hauts-de-Seine), où «les deux téléphones ont été géolocalisés», selon cette source. Ils sont entrés dans un logement. Là, «il s'en prenaient, manifestement par erreur également à une autre famille, cherchant un entrepreneur spécialisé dans le domaine des cryptomonnaies», selon le récit du parquet.

Selon la source policière, la femme a été victime de plusieurs coups de crosse avec une arme de poing. Durant l'agression, les victimes ont entendu l'un des suspects, alors au téléphone, dire que «l'adresse n'était pas la bonne». Les suspects sont ensuite montés à bord d'un véhicule correspondant au premier fait.

Nés entre 2004 et 2007

Les trois hommes, nés respectivement en 2004, 2005 et 2007, ont pu être localisés, suivis et interpellés à leur descente de train à Lyon, selon le parquet. La brigade de répression du banditisme (BRB) est saisie des faits. Les enlèvements, parfois spectaculaires, et les vols liés aux cryptomonnaies se sont multipliés depuis début 2025 en France parallèlement à la popularité de ces actifs.

La série noire des enlèvements a commencé en janvier 2025 avec le rapt du cofondateur de Ledger (start-up de portefeuilles de cryptomonnaies), David Balland, et de sa compagne. Dans la dernière affaire connue en date, six suspects, parmi lesquels un mineur, ont été mis en examen mercredi à Paris, soupçonnés d'être impliqués dans le rapt et la séquestration d'une magistrate grenobloise, dont le compagnon est «associé dans une start-up qui a des activités de cryptomonnaies», selon le procureur de Lyon Thierry Dran.