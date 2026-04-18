Trois adolescentes de 13, 14 et 15 ans ont perdu la vie dans un accident sur la RN88 en Haute-Loire dans la nuit du 17 au 18 avril. Quatre autres personnes, dont trois grièvement blessées, ont été hospitalisées.

Trois ados meurent dans un accident de la route en France

Trois ados meurent dans un accident de la route en France

AFP Agence France-Presse

Trois adolescentes de 13, 14 et 15 ans sont décédées dans la nuit de vendredi à samedi en Haute-Loire dans un accident de la route, ayant fait également quatre blessés dont trois graves, ont indiqué les pompiers.

L'accident s'est produit peu avant 02H00 sur la RN88 entre Saint-Ferréol-d'Auroure et Firminy (Loire) quand deux voitures sont entrées en collision, la première ayant été emboutie par l'arrière par la seconde, ont-ils expliqué samedi à l'AFP, confirmant une information du quotidien régional Le Progrès.

«Testé positif à l'alcool»

Le véhicule percuté transportait les sept victimes. Parmi les quatre blessés, un jeune homme de 20 ans et deux autres de 18 ans ont été pris en charge par les secours en «urgence absolue» et une mineure de 14 ans «en urgence relative», ont-ils ajouté.

«Testé positif à l'alcool et inconnu de la justice», le conducteur du deuxième véhicule, âgé d'une vingtaine d'années et dont l'état n'a pas nécessité d'hospitalisation, «est en garde à vue», a précisé à l'AFP le parquet du Puy-en-Velay, qui a ouvert une enquête pour «homicide routier et blessures involontaires par un conducteur».

Le véhicule percuté «semblait être à faible allure, peut-être avec un problème moteur (...) ce qui pourrait en partie expliquer l'accident», a-t-il ajouté sans donner plus de détails, notamment sur la vitesse de la voiture du gardé à vue.







