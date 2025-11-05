Six hommes de 20 à 22 ans ont été placés en détention provisoire pour des guet-apens homophobes en Moselle (France). Ils utilisaient l'application Grindr pour piéger leurs victimes, les menaçant avec des couteaux et un taser pour obtenir de l'argent.

Six hommes ont été placés en détention après des guet-apens homophobes

Six hommes de 20 à 22 ans ont été placés en détention provisoire pour des guet-apens homophobes en Moselle (France). Photo: AFP

Six hommes de 20 à 22 ans ont été placés en détention provisoire fin octobre pour avoir tendu des guet-apens à des homosexuels en Moselle, a indiqué mercredi le procureur de Sarreguemines, Olivier Glady.

Les six suspects, tous déjà condamnés par la justice des mineurs –trois d'entre eux, condamnés pour des faits de violences ou vols, sont en état de récidive légale- ont été interpellés et présentés le 29 octobre à un juge d'instruction, puis placés en détention provisoire.

Ils organisaient des rendez-vous à Sarreguemines et ses environs via l'application de rencontres Grindr, très utilisée dans la communauté gay. Les victimes étaient accueillies par deux des hommes à visage découvert, «rapidement rejoints par trois ou quatre complices cagoulés», a détaillé le procureur.

Cinq victimes identifiées

«Les malfaiteurs se montr(ai)ent alors violents envers les victimes et les mena(çai)ent à l'aide de couteaux et d'un taser pour se faire remettre du numéraire ou des virements bancaires. Outre des injures homophobes, des fouilles de véhicules, des tentatives de virements bancaires et les effacements de données sur les téléphones des victimes (ont été) réalisés par les malfaiteurs au moment des agressions».

Une enquête est ouverte pour extorsions aggravées, association de malfaiteurs et recel de biens provenant d'extorsions. Cinq victimes ont à ce stade été identifiées.