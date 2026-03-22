La participation au second tour estimée à 57%, comme au premier tour
La participation devrait s'élever à environ 57% au second tour des élections municipales, comme au premier tour, selon les estimations de quatre instituts de sondage dimanche.
Les instituts Elabe et Ipsos-BVA anticipent une participation de 57,0%, l'Ifop de 57% et Opinionway de 57,5%. La participation s'était élevée à 57,2% au premier tour selon le ministère de l'Intérieur. En 2014, elle était au second tour de 62,1%.
Source: AFP
Jordan Bardella a voté
Le chef de file du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, a voté dans un bureau de vote de Hautcresson, dans les Hauts-de-Seine. Le parti d'extrême-droite espère conquérir plusieurs nouvelles mairies, notamment à Toulon.
La participation s'élève à 48,10% à 17h en France métropolitaine
Le taux de participation au second tour des élections municipales s'est établi à 48,10% dimanche à 17h en France métropolitaine, sensiblement identique au premier tour le 15 mars à la même heure (48,90%), selon le ministère de l'Intérieur.
La participation pour ce second tour est en hausse par rapport aux dernières élections municipales qui s'étaient déroulées en 2020 en période de Covid, et qui était de 34,67%. Lors du scrutin précédent, en 2014, 52,36% des électeurs avaient voté à 17h alors qu'en 2008, la participation atteignait les 54,45%, détaille le ministère.
Source: AFP
Un scrutin des plus incertains
Qui seront les prochains maires de Paris, Marseille et Lyon? Les Français votent dimanche au second tour des municipales. Ce scrutin à l'issue incertaine fait suite à un premier tour marqué par la poussée de La France insoumise et du Rassemblement national, à un an de la présidentielle.
Environ 17,1 million d'électeurs sont appelés à voter dans 1580 communes et secteurs, sur quelque 35'000, après l'élection dimanche dernier de nombreux conseils municipaux au premier tour. Les bureaux ont ouvert à 08h00 en métropole.
Dans la plupart des cas, les électeurs auront jusqu'à 18h pour se mobiliser, les bureaux de vote fermant à 19h ou 20h dans certaines grandes villes.
Source: ATS