La participation au second tour estimée à 57%, comme au premier tour

La participation devrait s'élever à environ 57% au second tour des élections municipales, comme au premier tour, selon les estimations de quatre instituts de sondage dimanche.

Les instituts Elabe et Ipsos-BVA anticipent une participation de 57,0%, l'Ifop de 57% et Opinionway de 57,5%. La participation s'était élevée à 57,2% au premier tour selon le ministère de l'Intérieur. En 2014, elle était au second tour de 62,1%.

Source: AFP