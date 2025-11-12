Quatre personnes braquent un bureau de poste à la dynamite

Un bureau de poste à Roubaix a été braqué à l'explosif mercredi matin. Quatre individus ont forcé le coffre extérieur avec de la dynamite, s'emparant d'un sac de numéraire. L'explosion n'a pas fait de blessés, mais a causé d'importants dégâts.

Un coffre servant à alimenter des distributeurs automatiques en billets a été braqué à l'explosif mercredi matin au niveau de la façade du principal bureau de poste de Roubaix (Nord), en plein centre-ville, a constaté l'AFP. Vers 8H30, «quatre individus ont forcé avec de la dynamite le coffre de transfert» – le coffre extérieur où les convoyeurs déposent les fonds – selon une porte-parole de La Poste dans les Hauts-de-France interrogée par l'AFP.

L'explosion n'a fait aucun blessé mais a causé d'importants dégâts sur la façade du bâtiment, a-t-elle ajouté. Le bureau de poste n'était pas encore ouvert au moment des faits, et une cellule psychologique a été mise en place pour le personnel.

Christophe Lesne, un témoin de la scène, dit avoir vu «trois personnes» qu'il a pris pour «des techniciens» car ils portaient des gilets fluorescents en train de «bricoler», «peut-être qu'ils allumaient un chalumeau» autour du distributeur. Puis, il raconte avoir vu une «explosion, détonation, de la fumée», avant que les personnes ne repartent «avec un sac ou deux (...) en voiture». Les braqueurs ont «se sont emparés d'un sac de numéraire», dont «le préjudice est en cours d'estimation», a précisé le parquet de Lille à l'AFP.

Des méthodes inhabituelles

Selon Frédéric Monchaux, secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance pour les départements du Nord venu sur les lieux, les braqueurs étaient préparés car ils «sont bien aux courant des méthodes de transfert d'argent». «Ce sont des méthodes qui ne sont pas habituelles», a-t-il estimé, soulignant que le vol avait été commis «en plein centre-ville», à l'heure où «la vie commence, les gens sont au boulot ou s'y rendent».

Il a mentionné une explosion «ressentie à plusieurs centaines de mètres», «compliquée psychologiquement» pour «les employés de la poste qui étaient à l'intérieur» et «tous les habitants qui sont autour, les passants». Le parquet de Lille a indiqué avoir ouvert une enquête pour «vol en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et destruction de biens par moyens explosifs en bande organisée».