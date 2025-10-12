Le nouveau gouvernement Lecornu se dessine

Le PS n'a «aucun deal» avec Lecornu sur une non-censure, «aucune assurance ni garantie»

Le Parti socialiste n'a «absolument aucun deal» avec Sébastien Lecornu sur une non-censure, et n'a «aucune assurance ni garantie» sur ses demandes, a affirmé vendredi soir à l'AFP le secrétaire général du parti Pierre Jouvet, démentant une information de presse.

Alors que Sébatien Lecornu vient d'être reconduit à Matignon par Emmanuel Macron, le PS affirme que l'information évoquant un «deal» avec le Premier ministre pour éviter une censure est une «intox totale». «Il n'y a absolument aucun deal avec le PS. Nous n'avons aucune assurance ni garantie», a expliqué Pierre Jouvet.

«Aucun deal»

Une source proche des discussions affirme qu'Emmanuel Macron a échangé par téléphone avec Olivier Faure avant la reconduction de Sébastien Lecornu, et que le PS ne censurerait pas a priori avant la déclaration de politique générale.

Lors d'un bureau national du PS qui s'est tenu avant la nomination, le Parti socialiste a menacé de censurer s'il n'obtenait pas satisfaction sur une suspension immédiate de la réforme des retraites et sur une mesure de justice fiscale, avait indiqué un participant à l'AFP.

«Jamais le parti socialiste n'a conclu de deal pour cette nomination. Nous sommes et restons un parti d'opposition», a réagi sur X la porte-parole Dieynaba Diop. «Le président de la République insulte ce soir les Françaises et les Français. Il persiste et signe avec cette ultime provocation, et aggrave la crise politique», ajoute-t-elle.

«Nous rappelons de manière très claire ce soir au Premier ministre que s'il n'y a pas dès sa déclaration de politique générale la confirmation de l'abandon du 49-3, des mesures pour protéger et renforcer le pouvoir d'achat des Français et une suspension immédiate et complète de la réforme des retraites, nous le censurerons», a ajouté le secrétaire général du PS Pierre Jouvet.

Source: AFP