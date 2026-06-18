L'enquête sur la mort de Lyhanna connait une nouvelle avancée. L'autopsie du corps de la petite fille révèle qu'elle a été victime d'un viol, selon BFMTV.

AFP Agence France-Presse

Lyhanna, une collégienne de 11 ans retrouvée morte le 4 juin dans le Gers après avoir disparu, a été violée selon des résultats de l'autopsie, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, confirmant une information de BFMTV.

La jeune victime avait été découverte dans un silo désaffecté situé sur la commune de Puycasquier (Gers) et une autopsie est en cours depuis. Les causes de la mort ne sont toujours pas connues et le principal suspect est un père de famille de 41 ans, Jérôme B., mis en examen pour «enlèvement» et «séquestration de mineure de 15 ans».

Les révélations sur plusieurs plaintes pour viols sur mineures visant le principal suspect dans la mort de la jeune Lyhanna ont suscité une vive émotion et relancé les interrogations sur les défaillances du système judiciaire.